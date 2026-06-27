Si te perdiste la programación de FM 105.7 Radio Noticias, repasá las entrevistas y coberturas más destacadas de la semana.

La información no se detiene y muchas veces una entrevista en la radio termina convirtiéndose en una noticia que sigue generando repercusiones durante toda la semana.

Por eso, si no pudiste escuchar FM 105.7 Radio Noticias, te acercamos un repaso con algunos de los temas más importantes que pasaron por La Primera Mañana, el programa conducido por Carlos Bron y Meche González, y que luego encontraron continuidad en RadioNoticiasWeb.com.ar y en el canal de YouTube de la emisora.

Argentina, el Mundial y el color desde Dallas

Una de las coberturas destacadas de la semana llegó desde Estados Unidos con los informes de Nico Bron, quien volvió a acercar a los oyentes todo el clima que se vive alrededor de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En la previa del encuentro frente a Jordania, el móvil mostró cómo Dallas comenzó a teñirse de celeste y blanco con miles de hinchas argentinos acompañando al equipo.

👉 Leé la nota completa: https://radionoticiasweb.com.ar/2026/06/26/mundial-2026-desde-el-movil-todo-listo-en-dallas-para-el-cierre-del-grupo-j-de-argentina-frente-a-jordania/

Fan Fest: por qué no habrá pantalla gigante este sábado

Otra de las entrevistas que generó repercusión fue la realizada a Cristian Décima, presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, quien confirmó que el Fan Fest de San Bernardo quedó suspendido para el partido de este sábado debido al horario nocturno del encuentro y al pronóstico de bajas temperaturas.

Además, adelantó que la propuesta regresará cuando la Selección vuelva a jugar en horarios más convenientes.

👉 Leé la nota completa: https://radionoticiasweb.com.ar/2026/06/26/argentina-juega-este-sabado-y-el-fan-fest-de-san-bernardo-quedo-suspendido-por-el-horario-y-el-intenso-frio-previsto/

Educación: llevar tranquilidad a las familias

También pasó por los estudios de la radio Favio Zabala, quien analizó la realidad educativa y llamó a no generar alarma a partir de casos aislados.

«Buscamos llevar tranquilidad a las familias frente al uso mediático de la realidad escolar», expresó durante la entrevista.

👉 Leé la nota completa: https://radionoticiasweb.com.ar/2026/06/26/favio-zabala-buscamos-llevar-tranquilidad-a-las-familias-frente-al-uso-mediatico-de-la-realidad-escolar/

El deporte costero también tuvo su espacio

Durante la semana, Gustavo Leiva realizó un balance del presente de los deportistas del Partido de La Costa y destacó el trabajo que vienen desarrollando distintas disciplinas.

👉 Leé la nota completa: https://radionoticiasweb.com.ar/2026/06/26/gustavo-leiva-sobre-el-desempeno-de-los-deportistas-costeros-estamos-realmente-muy-contentos/

Historias que también construyen comunidad

La programación también puso el foco en las instituciones. Entre ellas, el emotivo regreso de la tradicional Quema del Muñeco, organizada por los Bomberos Voluntarios de San Clemente, una celebración que volvió después de diez años y recuperó una de las tradiciones más recordadas de la localidad.

👉 Leé la nota completa: https://radionoticiasweb.com.ar/2026/06/25/bomberos-de-san-clemente-el-emotivo-regreso-de-la-tradicional-quema-del-muneco-tras-una-decada/

La radio, también en vivo por internet

Si durante la semana no pudiste escuchar la programación, FM 105.7 Radio Noticias puede seguirse desde cualquier lugar del mundo a través de su transmisión online.

🎙️ Escuchá la radio en vivo: https://radionoticiasweb.com.ar/RNW-EnVivo.html

Además, todas las entrevistas y los principales contenidos periodísticos continúan disponibles en RadioNoticiasWeb.com.ar y en el canal de YouTube de la emisora, donde cada nota suma contexto y permite volver a escuchar las voces de sus protagonistas.

Porque muchas veces una buena entrevista no termina cuando se apaga el micrófono: recién ahí empieza una nueva conversación con la comunidad.

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