12 de agosto de 2026

La Escuela Primaria Nº 9 de Mar de Ajó celebró 87 años de historia institucional y comunitaria

39 segundos atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el vicedirector de la Escuela Primaria Nº 9 de Mar de Ajó, Martín de la Rosa, brindó detalles sobre la emotiva jornada vivida con motivo del 87º aniversario del establecimiento educativo.

La celebración contó con la presencia y el emotivo reencuentro de familias, exalumnos y exdocentes, además de maestras que realizaron su formación primaria en la misma institución en la que hoy ejercen la docencia.

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