La Costa prepara el acto por el 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General San Martín

En diálogo con Radio Noticias, el Secretario Privado del Ejecutivo Municipal, Alberto Smith, confirmó los detalles organizativos para el homenaje protocolar y festivo que se llevará a cabo el próximo lunes en Mar de Ajó.

Las actividades comenzarán al mediodía con puestos gastronómicos a cargo de instituciones intermedias, ferias y presentaciones de artistas locales en el escenario principal.

El acto oficial iniciará puntualmente a las 15:00 hs con el izamiento de la bandera junto a los Bomberos Voluntarios, dando paso a una breve ceremonia protocolar y al tradicional desfile cívico e institucional sobre la Avenida Libertador.

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