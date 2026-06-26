26 de junio de 2026

Mundial 2026 desde el Móvil | Todo listo en Dallas para el cierre del Grupo J de Argentina frente a Jordania

53 segundos atrás 0

En un móvil exclusivo para Radio Noticias, el periodista Nico Bron transmitió desde el aeropuerto Dallas-Fort Worth en Estados Unidos, trayendo toda la información en la antesala del encuentro que la Selección Argentina disputará mañana a las 23:00 (hora de nuestro país) ante Jordania para cerrar la disputa del Grupo J.

Con el pasaje a los 16avos de final ya asegurado en el bolsillo y a la espera de conocer el próximo rival, Bron reflejó el constante arribo de hinchas albicelestes a Texas y el furor que ya se desató por la demanda de pasajes y entradas para la próxima fase eliminatoria, que tendrá como sede la ciudad de Miami.

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