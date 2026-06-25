Bomberos de San Clemente | El emotivo regreso de la tradicional Quema del Muñeco tras una década

En diálogo con Radio Noticias, Guillermo Abdenur, responsable de prensa de Bomberos Voluntarios de San Clemente del Tuyú, brindó detalles del exitoso balance tras el regreso de las festividades de San Juan y San Pedro, que incluyeron la tradicional Quema del Muñeco.

Luego de 10 años de interrupción, el histórico evento comunitario volvió a realizarse ante una multitud, impulsado y coordinado activamente por la rama femenina de la institución, marcando un reencuentro inolvidable con las costumbres y la identidad de la localidad.

Los detalles:

Compartir