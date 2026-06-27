El acto de Mauricio Macri en Mar del Plata dejó señales sobre el futuro del PRO y el vínculo con La Libertad Avanza. Hubo presencia del Partido de La Costa.

La visita de Mauricio Macri a Mar del Plata dejó bastante más que una foto partidaria. El encuentro reunió a dirigentes del PRO de distintos puntos de la provincia y sirvió para empezar a delinear una estrategia que ya mira hacia las elecciones de 2027, en un escenario donde la relación con La Libertad Avanza aparece como uno de los principales desafíos del espacio.

El expresidente volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al sostener una de las frases más comentadas de la jornada.

«Mantener a Adorni destruye el cambio», afirmó, en referencia a la continuidad del jefe de Gabinete, un mensaje que rápidamente ocupó el centro de la escena política y volvió a mostrar que, más allá de algunos acuerdos legislativos, el PRO busca conservar identidad propia frente al oficialismo nacional.

Sin embargo, puertas adentro, la discusión no pasó solamente por Adorni.

Entre dirigentes y referentes que participaron del encuentro comenzó a instalarse otra conversación: cómo construir una alternativa electoral sin romper el frente opositor.

Según pudo reconstruir este medio, en distintos corrillos se habló de mantener un entendimiento con La Libertad Avanza, pero con una condición que varios consideran innegociable: definir las candidaturas mediante elecciones internas o PASO.

«Es con todos adentro», resumió uno de los asistentes consultados por este medio.

Otro dirigente fue todavía más explícito durante una conversación informal.

«En la provincia no puede volver a pasar como antes. Ahora hay que revalidar con votos quiénes son los candidatos.»

La lectura que comenzó a tomar fuerza entre varios sectores del PRO es que una alianza electoral solo será sostenible si los liderazgos también se legitiman en las urnas y no únicamente a través de acuerdos de cúpula.

Matías Porta, identificado políticamente con el espacio que conduce Diego Santilli, participó de la actividad acompañado por Susana Monje y Mónica Schlung.

Una presencia costera

El Partido de La Costa también tuvo representación en el encuentro.

El dirigente Matías Porta, identificado políticamente con el espacio que conduce Diego Santilli, participó de la actividad acompañado por Susana Monje y Mónica Schlung.

Tras el acto, Porta destacó especialmente una de las definiciones de Macri.

«La frase ‘Mantener a Adorni destruye el cambio’ fue la que más me impactó», comentó al finalizar el encuentro, interpretando que el expresidente dejó en claro la intención del PRO de recuperar protagonismo sin resignar identidad política.

Para los dirigentes costeros, la convocatoria también permitió intercambiar miradas con referentes de distintos distritos de la Quinta Sección Electoral y comenzar a analizar un escenario que, aunque todavía lejano, ya empieza a ordenar los movimientos de cara a la próxima disputa por el poder provincial y municipal.

Más allá de las declaraciones públicas, el clima que se respiró en Mar del Plata dejó una sensación compartida: la campaña de 2027 todavía no empezó oficialmente, pero la construcción política ya está en marcha.

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