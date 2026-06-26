Favio Zabala | «Buscamos llevar tranquilidad a las familias frente al uso mediático de la realidad escolar»

En una extensa entrevista con Radio Noticias, el consejero escolar Favio Zabala detalló los motivos detrás de la carta abierta publicada por el Consejo Escolar a las comunidades educativas del Partido de La Costa. Zabala explicó que el principal objetivo es llevar tranquilidad e informar los canales oficiales frente a versiones en redes que buscan generar incertidumbre o temor en las familias.

Haciendo referencia a un reciente desperfecto técnico con un calefactor —el cual definió técnicamente como una implosión y no una explosión — aclaró que todas las intervenciones las realizan gasistas matriculados y proveedores habilitados por la provincia.

Asimismo, detalló la compleja situación financiera actual debido a la fuerte caída del fondo compensador provincial por goteo y la falta de recursos nacionales, lo que obliga a priorizar las obras de gas, electricidad y techos en los 56 edificios del distrito, coordinando tareas junto al municipio que conduce Juan de Jesús.

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