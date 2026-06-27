27 de junio de 2026

Mar del Plata envuelta en una peligrosa ola de inseguridad | Descupación, motochorros y vecinos en alerta

5 horas atrás 0

En un informe especial para Radio Noticias, la periodista Natalia Duhalde detalló desde Mar del Plata el complejo panorama que se vive en la ciudad balnearia ante el notable incremento de hechos delictivos en la vía pública.

Los vecinos de diversos barrios manifiestan una profunda preocupación por la seguidilla de robos y arrebatos a plena luz del día, exigiendo a las autoridades locales y provinciales un refuerzo urgente del patrullaje, mayor presencia policial y medidas de prevención concretas para frenar la escalada de violencia en las calles.

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