Los juguetes vuelven a ser los regalos más elegidos para el Día del Niño. El gasto promedio ronda los $57.500 y crece la búsqueda de ofertas.

El juguete recuperó el primer lugar entre las opciones elegidas para regalar en el Día del Niño. El gasto promedio ronda los $57.500 y las familias buscan alternativas para sostener la celebración sin desbordar el presupuesto.

El Día del Niño, que se celebra este domingo 16 de agosto, vuelve a poner en movimiento al comercio y, especialmente, al sector juguetero.

Según el relevamiento citado por La Capital, los juguetes recuperaron el primer lugar entre las preferencias de compra, mientras que el gasto promedio previsto para el regalo se ubica en torno a los $57.500.

El dato permite mirar la fecha más allá de la celebración: también funciona como un nuevo indicador de cómo consumen las familias en un contexto de bolsillos más ajustados.

La búsqueda de promociones, cuotas y opciones de menor precio se vuelve central a la hora de elegir. El objetivo sigue siendo regalar, pero con una condición cada vez más presente: que el gasto pueda entrar dentro del presupuesto familiar.

Para los comercios, la fecha representa además una oportunidad para recuperar ventas en un período en el que el consumo viene mostrando dificultades. Para las familias, en cambio, implica volver a hacer cuentas antes de decidir cuánto destinar a un regalo.

Así, detrás del regreso de los juguetes al primer lugar aparece una postal de la economía cotidiana: las ganas de celebrar permanecen, pero el poder de compra determina cada vez más cómo hacerlo.

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