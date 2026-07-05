5 de julio de 2026

Nico Bron cerró su cobertura del Mundial tras una travesía “a pulmón” iniciada desde cero

9 horas atrás 0

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El periodista y creador de contenidos Nico Bron anunció el final de su cobertura del Mundial, tras una experiencia que definió como una verdadera travesía personal y profesional iniciada desde cero hace poco más de 60 días.

A través de sus redes sociales, Bron compartió un mensaje en el que repasó el esfuerzo realizado para poder concretar el viaje y la cobertura del evento deportivo, al que calificó como “el más caro de la historia”.

“Fin del sueño mundialista para mi, una travesía que arranqué totalmente desde cero y que logré concretarla a pulmón en menos de 2 meses”, expresó en su publicación.

El comunicador destacó el esfuerzo personal detrás del proyecto, así como el acompañamiento recibido durante el proceso: “Después de muchísimo esfuerzo estando una vez más presente en un mundial… gracias a todos los que bancaron desde un primer momento, gracias a los sponsors por hacer posible esta locura”.

En su mensaje también agradeció a su familia y amigos por el apoyo constante, y anticipó el cierre de esta etapa con la mirada puesta en seguir acompañando a la selección desde distintos espacios.

“Toca cerrar esta aventura de la mejor manera pero seguiremos apoyando a la selección desde el lugar que sea”, concluyó.

La experiencia de Bron se viralizó en redes por el carácter independiente del proyecto, que comenzó sin recursos consolidados y logró sostenerse a partir del trabajo, la autogestión y el apoyo de su comunidad.

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