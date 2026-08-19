SUTEBA realizó 11 reclamos por gas en escuelas de La Costa. Controles posteriores y críticas internas abrieron una polémica sobre los protocolos.

La seguridad escolar exige actuar ante cualquier sospecha. Pero controles que no confirmaron fugas en algunos establecimientos, críticas de padres, proveedores y hasta de un sector del propio gremio abrieron un debate sobre la intensidad y la forma de comunicar las denuncias.

SUTEBA La Costa-General Lavalle realizó 11 presentaciones en menos de una semana por presuntas anomalías vinculadas al gas en establecimientos educativos, según confirmaron a Radio Noticias Web fuentes de CESOP Gas y de la Secretaría de Educación de La Costa.

El número y, principalmente, los resultados posteriores de algunos controles comenzaron a generar un interrogante: ¿se está frente a una necesaria intensificación de la prevención o existe una sobrerreacción que termina provocando alarma e interrupciones de clases?

Qué encontraron los controles

Radio Noticias Web accedió a tres actas de CESOP originadas por reclamos en establecimientos educativos.

En dos casos no se detectaron fugas. En la Secundaria N°1 de Mar de Ajó, la prueba con manómetro tampoco detectó inicialmente pérdidas, aunque posteriormente se encontró una fuga en una llave sin conexión, que fue corregida.

En la Secundaria N°2 “Jorge Newbery”, otro control determinó que no existían pérdidas de gas, pero permitió detectar una estufa con combustión inadecuada, que fue inhabilitada.

Los casos demuestran que controlar es necesario, pero también que una sospecha o denuncia no significa automáticamente que exista una fuga.

El cuestionamiento llegó al propio gremio

La polémica creció después de algunas comunicaciones de SUTEBA que informaron públicamente sobre fugas y suspensión de actividades.

Incluso la Agrupación Mari Sánchez, sector interno del gremio, cuestionó lo que calificó como “alarmismo” y preguntó públicamente si era necesario generar preocupación antes de contar con informes que respaldaran determinadas afirmaciones.

También padres consultados por este medio manifestaron cansancio por interrupciones de clases que consideran excesivas, mientras algunos proveedores y gasistas matriculados sostienen que la sucesión de reclamos termina poniendo bajo sospecha trabajos realizados profesionalmente.

Radio Noticias Web recibió además comentarios de afiliados y directivos sobre supuestas presiones o malos tratos de integrantes de la conducción sindical. No existen denuncias formales conocidas que permitan comprobar esas acusaciones, por lo que deben considerarse exclusivamente testimonios y versiones.

Prevenir no debería significar alarmar

SUTEBA viene reclamando desde hace meses por infraestructura y tiene derecho a exigir condiciones seguras para docentes y alumnos.

Pero garantizar derechos también exige proporcionalidad e información precisa.

Más aún en un escenario donde Provincia y municipios enfrentan restricciones presupuestarias y reclaman por la reducción o eliminación de recursos provenientes del Gobierno nacional.

Una sospecha debe investigarse y una posible pérdida debe revisarse inmediatamente. Pero una fuga debería comunicarse como confirmada cuando exista una constatación técnica que la respalde.

Después de 11 presentaciones en pocos días, quizás la mejor manera de terminar con las sospechas sea sencilla: conocer públicamente qué ocurrió en cada caso, qué se denunció y qué encontraron finalmente los técnicos.

La seguridad de los chicos requiere prevención. Pero también requiere evitar que la hipersensibilidad termine generando más alarma que soluciones.

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