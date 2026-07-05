El equipo de Patín Artístico de Paraje Pavón participó de un nuevo torneo y ya prepara su próxima competencia en La Plata.

El grupo de Patín Artístico de Paraje Pavón, en el partido de General Lavalle, participó de un nuevo torneo, una experiencia que permitió a sus patinadores continuar sumando rodaje competitivo de cara a los próximos desafíos de la temporada.

A través de una publicación en redes sociales, la profesora Fabiana Zorzutt destacó el acompañamiento recibido por parte de la Municipalidad de General Lavalle, especialmente en lo relacionado con el traslado de la delegación hacia las distintas competencias.

«Otro torneo que pasa, otra experiencia para sumar a nuestros patinadores», expresó la entrenadora al compartir un balance de la participación del equipo.

En el mismo mensaje, Zorzutt agradeció el apoyo brindado por el intendente, el área de Deportes y la Delegación de Pavón, resaltando la importancia de contar con el transporte para que los deportistas puedan representar a la localidad en cada certamen.

También dedicó un reconocimiento especial a Carolina Garcilazo, quien acompaña habitualmente al grupo en cada viaje.

«Siempre ahí apoyándonos, aguantando cada viaje que hacemos al lado nuestro y de los chicos, siempre atenta y trabajando para conseguirnos los caprichos», publicó.

La entrenadora hizo extensivo el agradecimiento a las familias de los patinadores por el esfuerzo que realizan para acompañar a los jóvenes en cada competencia.

«Gracias infinitas a los papás que nos siguen, que hacen un enorme esfuerzo por acompañar a sus hijos», señaló.

Próximo destino: La Plata

Tras este nuevo compromiso deportivo, el equipo ya tiene la mirada puesta en su próxima presentación. Según adelantó Zorzutt, la delegación viajará la próxima semana a La Plata para participar de un nuevo torneo, continuando con el calendario competitivo de la disciplina.

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