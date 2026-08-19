Tras la intervención del Municipio de La Costa, EDEA suspendió cortes por deuda hasta septiembre y comenzará a revisar los reclamos de los usuarios.

Tras la intervención del intendente Juan de Jesús, la distribuidora acordó suspender los cortes por deuda hasta principios de septiembre. La OMIC acompañará a los usuarios que cuestionen consumos o montos facturados.

Los reclamos por las facturas de electricidad en el Partido de La Costa comenzaron a trasladarse de las protestas a las respuestas institucionales.

Tras una reunión encabezada por el intendente Juan de Jesús con autoridades y técnicos de EDEA, la empresa acordó suspender los cortes por deuda hasta principios de septiembre mientras se revisan las situaciones reclamadas por los usuarios.

El encuentro permitió analizar los fuertes incrementos denunciados durante las últimas semanas y casos de vecinos que aseguran haber registrado consumos superiores a los habituales.

Cada vecino deberá formalizar su reclamo

Desde el Municipio remarcaron que la administración local no fija las tarifas eléctricas, pero decidió acompañar los planteos y gestionar respuestas ante la distribuidora y los organismos correspondientes.

El secretario de Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente, Walter Natalizia, explicó que quienes encuentren posibles inconsistencias deben iniciar el reclamo ante EDEA para que quede formalmente registrado y pueda revisarse el caso.

También podrán solicitarse controles sobre los medidores electrónicos cuando existan dudas respecto de los consumos registrados.

La OMIC acompañará a los usuarios

La titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Cristina Abdala, señaló que el organismo municipal acompañará las presentaciones.

El procedimiento comienza con el reclamo ante EDEA. Con ese número, el usuario puede posteriormente recurrir a la OMIC para solicitar asesoramiento e intervención.

La oficina analizará cada situación de manera particular y podrá acompañar las gestiones ante la empresa y los organismos de control.

Información y reclamos ante la OMIC de La Costa

También comenzaron presentaciones particulares

En paralelo a la intervención municipal, el abogado Pablo López, quien viene participando junto a vecinos en los reclamos, informó en sus redes sociales que comenzó a presentar casos individuales ante EDEA con patrocinio de su estudio ad honorem.

Los escritos solicitan revisar facturación y consumos, evitar interrupciones mientras se tramitan los reclamos y obtener información sobre los distintos componentes que determinaron los incrementos.

López adelantó que, una vez obtenidas las respuestas de EDEA, se evaluarán presentaciones ante OCEBA y eventualmente otras vías de reclamo.

Para consultas difundió el WhatsApp 2257-665309.

Una semana clave para conocer las primeras respuestas

Después de las movilizaciones, el conflicto ingresa así en una etapa más concreta.

EDEA deberá revisar los casos reclamados, la OMIC acompañará a los usuarios y los cortes por deuda quedarán suspendidos temporalmente.

Ahora la atención estará puesta en las respuestas que entregue la distribuidora y en determinar, factura por factura, qué explica los fuertes incrementos denunciados por los vecinos.

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