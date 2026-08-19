19 de agosto de 2026

El equipo de Newcom de Mar de Ajó celebra su primer año en constante crecimiento

2 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, el profesor Marcelo Aguirre destacó el auge que está teniendo la práctica del Newcom en el Partido de La Costa y festejó el primer aniversario del espacio iniciado en Mar de Ajó.

Aguirre explicó que este deporte, adaptado del vóley para adultos y adultos mayores, promueve el trabajo en equipo, la inclusión y la actividad física de bajo impacto.

El proyecto, impulsado junto al Centro de Jubilados «Grupo Amistad» y desarrollado en las instalaciones del Club Defensores de Villa Clelia, pasó de contar con seis personas en sus inicios a sumar hoy más de 30 practicantes activos.

Los detalles:

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