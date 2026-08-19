El equipo de Newcom de Mar de Ajó celebra su primer año en constante crecimiento

En diálogo con Radio Noticias, el profesor Marcelo Aguirre destacó el auge que está teniendo la práctica del Newcom en el Partido de La Costa y festejó el primer aniversario del espacio iniciado en Mar de Ajó.

Aguirre explicó que este deporte, adaptado del vóley para adultos y adultos mayores, promueve el trabajo en equipo, la inclusión y la actividad física de bajo impacto.

El proyecto, impulsado junto al Centro de Jubilados «Grupo Amistad» y desarrollado en las instalaciones del Club Defensores de Villa Clelia, pasó de contar con seis personas en sus inicios a sumar hoy más de 30 practicantes activos.

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