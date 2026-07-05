Avanzan las obras del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 1 en Santa Teresita

La Municipalidad de La Costa, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, continúa ejecutando un plan de infraestructura escolar para ampliar el sistema educativo local.

En este marco, el intendente Juan de Jesús supervisó la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 1 de Santa Teresita, una obra clave para una institución que actualmente cuenta con 1.180 alumnos y dicta las tecnicaturas de Programación, Turismo y Construcción.

La primera etapa del proyecto incluye ocho aulas, sanitarios y dependencias diseñadas bajo criterios de eficiencia energética, estimándose su finalización para el primer semestre de 2027. Asimismo, las autoridades repasaron el avance de otros proyectos educativos en la región, como la Escuela Primaria N° 16 de Santa Teresita y próximas obras en Mar del Tuyú, Nueva Atlantis y Lucila del Mar.

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