Silvio Duca analizó el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en Radio Noticias

En comunicación con Radio Noticias, Silvio Duca, entrenador de fútbol infantil de Mar de Ajó, compartió su análisis sobre el partido de la Selección Argentina.

Duca advirtió que Cabo Verde es un rival rudo, muy rápido de contragolpe y que buscará cerrarse atrás. Señaló que la clave de Argentina estará en mantener la intensa tenencia de la pelota, la movilidad por afuera y evitar descuidos defensivos. Además, arriesgó que Lionel Scaloni podría optar por una delantera integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi.

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