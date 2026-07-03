3 de julio de 2026

Silvio Duca analizó el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en Radio Noticias

5 horas atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, Silvio Duca, entrenador de fútbol infantil de Mar de Ajó, compartió su análisis sobre el partido de la Selección Argentina.

Duca advirtió que Cabo Verde es un rival rudo, muy rápido de contragolpe y que buscará cerrarse atrás. Señaló que la clave de Argentina estará en mantener la intensa tenencia de la pelota, la movilidad por afuera y evitar descuidos defensivos. Además, arriesgó que Lionel Scaloni podría optar por una delantera integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez para acompañar a Lionel Messi.

Dale play:

Compartir

Más historias

poli sb

San Bernardo será sede de un encuentro de mini handball con la participación de escuelas locales

30 minutos atrás 0
acevedo

Abel Acevedo inauguró su muestra de pinturas «Demasiado humano» en lo de Juan & Emi

2 horas atrás 0
app La Costa

La Costa App: la guía digital que reúne comercios, servicios, promociones y noticias del distrito

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *