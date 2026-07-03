Un joven fue detenido en Las Toninas por una causa federal vinculada al presunto narcotráfico. El operativo integra una investigación nacional.

El procedimiento se realizó este jueves en Las Toninas y forma parte de una investigación federal que incluye más de 17 allanamientos en distintos puntos del país. El detenido tenía un pedido de captura vigente por una causa vinculada a la Ley de Drogas.

Un joven de 22 años fue detenido este jueves en Las Toninas durante un operativo llevado adelante por efectivos de la SubDDI La Costa, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, que tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó.

Según pudo saber Radio Noticias Web a través de fuentes consultadas, sobre el joven pesaba una orden de detención con pedido de captura vigente en el marco de una causa que investiga una presunta organización dedicada al narcotráfico y que tiene ramificaciones en distintos puntos del país.

De acuerdo con la información obtenida por este medio, la investigación contempla más de 17 allanamientos realizados en distintas jurisdicciones como parte de un operativo coordinado por la Justicia Federal.

Las mismas fuentes indicaron que, tras un requerimiento de la DDI Trenque Lauquen, personal de la SubDDI La Costa desarrolló tareas investigativas para establecer el paradero del sospechoso, quien se encontraba en un domicilio de Las Toninas.

Fuentes de la investigación señalaron que el joven fue localizado cuando salía de una vivienda y que, al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar corriendo. Sin embargo, fue reducido a pocos metros del lugar y quedó detenido en cumplimiento de la orden judicial.

Tras el procedimiento, el imputado fue trasladado a la sede de la SubDDI La Costa, donde permanece alojado a disposición de la Justicia, a la espera de ser derivado por una comisión de la DDI Trenque Lauquen para continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa continúa bajo la órbita del Juzgado Federal de Pehuajó, que investiga una presunta red dedicada al narcotráfico con alcance en distintas provincias del país.

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