Sebastián Pareja prepara el armado bonaerense de LLA para 2027 y La Costa aparece entre los municipios que los libertarios creen ganables.

La Libertad Avanza comenzó a proyectar su estrategia bonaerense para 2027. El armado que conduce Sebastián Pareja apuesta a conquistar nuevos municipios y ubica al Partido de La Costa entre los distritos con posibilidades de cambiar de signo político.

Las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas, pero en La Libertad Avanza el armado bonaerense ya comenzó.

El diputado y conductor provincial del espacio, Sebastián Pareja, trabaja sobre un objetivo que va más allá de disputar la Gobernación: ampliar el poder territorial libertario y conquistar intendencias que actualmente están en manos del peronismo u otras fuerzas políticas.

Según publicó La Capital de Mar del Plata, dentro del espacio proyectan que existen alrededor de 70 municipios bonaerenses en los que podrían tener posibilidades electorales, especialmente si consiguen sostener acuerdos con el PRO y sumar sectores radicales y vecinalistas.

Y entre esos nombres aparece expresamente el Partido de La Costa.

La Quinta Sección, uno de los puntos fuertes

La estrategia tiene una explicación electoral.

En las legislativas bonaerenses de 2025, La Libertad Avanza obtuvo el 42,04% en la Quinta Sección Electoral, convirtiéndola junto con la Sexta en uno de los territorios donde el espacio mostró mayor competitividad.

Por eso, el cálculo de los armadores libertarios es volver a ganar ambas secciones en 2027 y crecer también en la Segunda y la Cuarta. El desafío mayor seguirá estando en la Primera y la Tercera, donde se concentra buena parte del electorado bonaerense y el peronismo mantiene una estructura territorial considerable.

Pero la estrategia no termina en las secciones.

Pareja quiere transformar votos en intendencias.

Y allí La Costa adquiere otra importancia.

Cavallini y el armado costero

En el distrito, la referencia política de LLA continúa siendo Roxana Cavallini, quien mantiene desde hace tiempo una relación política con el armado provincial encabezado por Pareja.

Cavallini ya manifestó públicamente su intención de competir por la intendencia en 2027 y viene trabajando en la construcción territorial libertaria con ese objetivo. Tras las legislativas de 2025 sostuvo que el espacio había quedado como primera minoría en el Concejo Deliberante y planteó abiertamente que la siguiente parada política era 2027.

El dato adquiere ahora otra dimensión porque La Costa aparece también en el mapa provincial de municipios que LLA considera posibles de conquistar.

Esto fortalece políticamente a Cavallini, pero también le plantea un desafío: construir una mayoría que exceda el voto estrictamente libertario.

¿Con quiénes se puede construir esa mayoría?

Ahí aparece posiblemente la discusión política más interesante de los próximos meses.

El esquema que analiza Pareja para Buenos Aires contempla acuerdos con el PRO, sectores de la UCR y fuerzas vecinalistas. La lógica sería que en cada municipio tenga prioridad el espacio o dirigente que demuestre mayor fortaleza territorial.

Trasladado a La Costa, eso abre inevitablemente la discusión sobre qué sectores de la oposición podrían confluir alrededor de una alternativa competitiva frente al peronismo gobernante.

Cavallini ya tuvo participación directa en el armado de las listas locales y viene construyendo un espacio propio. La incógnita hacia 2027 será cuánto margen tendrá para tejer acuerdos con dirigentes y sectores locales sin perder la identidad libertaria.

No parece una cuestión menor. Si LLA considera realmente ganable La Costa, necesitará resolver cómo reunir detrás de una candidatura común a un electorado opositor que históricamente ha llegado dividido a distintas elecciones.

De ganar concejales a disputar municipios

La estrategia de Pareja parece marcar precisamente ese cambio de etapa.

En 2025 el objetivo fue aumentar la representación legislativa. Para 2027 la intención es gobernar.

La Capital señala que los libertarios imaginan triunfos en distritos como La Costa y Lanús, además de retener municipios que ya controlan, mientras consideran mucho más difíciles territorios como La Matanza o Quilmes.

También estudian incorporar candidatos provenientes de fuera de la política tradicional y reconocen que deberán mejorar considerablemente la fiscalización electoral, uno de los problemas que el propio armado provincial detectó en 2025.

Para La Costa, el dato político es concreto: el distrito dejó de ser solamente un lugar donde los libertarios pretenden sumar concejales y pasó a integrar el mapa de intendencias que quieren disputar seriamente en 2027.

Queda mucho camino por recorrer y todavía no existen candidaturas formalizadas. Pero el tablero comienza a ordenarse.

Pareja arma la estrategia provincial, Cavallini busca consolidar el territorio local y La Costa aparece, por primera vez con nombre propio, dentro de las intendencias que La Libertad Avanza cree que puede ganar.

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