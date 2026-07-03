La Costa App reúne comercios, promociones y noticias. Radio Noticias Web se incorpora y anuncia descuentos por su 14° aniversario.

Salir a comer, encontrar un alojamiento, buscar una farmacia de turno, conocer promociones o mantenerse informado sobre lo que ocurre en el Partido de La Costa ya puede resolverse desde un solo lugar.

Esa es la propuesta de La Costa App, una aplicación desarrollada para reunir en una única plataforma gran parte de la oferta comercial, turística y de servicios del distrito, convirtiéndose en una herramienta práctica tanto para vecinos como para quienes visitan la región durante todo el año.

La aplicación permite acceder desde el celular a comercios organizados por rubros, gastronomía, alojamientos, promociones, eventos, servicios, teléfonos útiles y medios de comunicación, facilitando la búsqueda de información de manera rápida y sencilla.

Con una interfaz intuitiva y de fácil navegación, La Costa App continúa incorporando nuevos comercios y propuestas, consolidándose como una guía digital del Partido de La Costa que acompaña el crecimiento del comercio local y la actividad turística.

Además de acercar promociones y beneficios, la plataforma ofrece una vidriera permanente para emprendedores, prestadores de servicios y empresas que buscan ampliar su llegada al público mediante una herramienta que los usuarios llevan siempre consigo: el teléfono celular.

Radio Noticias Web ya forma parte de La Costa App

Como parte de esta propuesta, Radio Noticias Web también se incorporó a la aplicación, permitiendo que sus usuarios accedan de manera directa a la información periodística local y regional desde la misma plataforma.

La incorporación coincide con un momento muy especial para la emisora, ya que en agosto Radio Noticias Web celebrará sus 14 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con la información del Partido de La Costa.

Por ese motivo, durante todo el mes aniversario, la radio lanzará una promoción exclusiva destinada a fortalecer la difusión del comercio local.

50% de descuento para comercios adheridos

Todos los comercios que formen parte de La Costa App podrán acceder a un 50% de descuento en la tarifa publicitaria de Radio Noticias Web durante todo el mes de agosto.

La iniciativa busca generar una alianza entre la aplicación y uno de los medios digitales de mayor alcance en la región, potenciando la presencia de los comercios tanto en el entorno digital como en los espacios informativos de la radio.

Además, la emisora adelantó que durante agosto también ofrecerá beneficios adicionales para quienes abonen mediante Cuenta DNI del Banco Provincia, una promoción que será presentada próximamente.

Con esta acción conjunta, La Costa App y Radio Noticias Web apuestan a seguir fortaleciendo el comercio local, acompañando a emprendedores, empresas y prestadores de servicios con nuevas herramientas de difusión y comunicación.

Compartir