Las ventas por el Día del Niño bajaron 2,5% interanual. Según CAME, las familias buscaron promociones, cuotas y regalos más económicos.

El relevamiento de CAME mostró una baja interanual del 2,5%. Ocho de cada diez comercios ofrecieron promociones, pero los consumidores buscaron precios, financiación y regalos más económicos.

El Día del Niño dejó movimiento en los comercios, pero no alcanzó para revertir la debilidad que viene mostrando el consumo. Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas vinculadas a la celebración cayeron 2,5% frente al año pasado, medidas a precios constantes.

El dato resulta significativo porque llegó después de un fuerte esfuerzo comercial: el 81,2% de los negocios realizó promociones. La financiación con tarjeta fue utilizada por el 55,3% y los descuentos por pago en efectivo alcanzaron al 46,2%.

Aun así, predominó un consumidor más cuidadoso: comparó precios, buscó productos más económicos y, en muchos casos, esperó hasta último momento para decidir la compra.

El gasto promedio por operación fue de $45.892, contra $33.736 del año pasado. Descontada la inflación, representa una mejora real de apenas 0,8%.

Jugueterías, las más golpeadas

Hay un dato que llama especialmente la atención: todos los rubros relevados vendieron menos que en 2025.

Las jugueterías, protagonistas naturales de la fecha, tuvieron la mayor caída, con -4,8% y un ticket promedio de $45.038. Le siguieron indumentaria (-4,1%), calzado y marroquinería (-3,1%), librerías (-1,8%) y tecnología (-1%).

En jugueterías, CAME detectó además una fuerte competencia de bazares, plataformas online, productos importados y ferias informales, mientras los compradores se inclinaron por artículos de menor precio.

Una fecha que ayudó, pero no cambió el mes

El balance empresario permite entender mejor el momento del consumo.

Para el 36% de los comerciantes, el Día del Niño generó movimiento pero no modificó el panorama general del negocio. Otro 35,5% consideró que tuvo un impacto moderado y un 19,3% dijo que directamente no tuvo incidencia.

Solamente el 9,1% consideró que la fecha fue clave para dinamizar las ventas del mes.

Además, el 41,7% terminó vendiendo por debajo de sus propias expectativas, mientras apenas el 14,7% consiguió superar lo que esperaba.

La conclusión de CAME deja una fotografía bastante clara: las familias siguen comprando, pero lo hacen con un presupuesto más limitado y utilizando promociones, cuotas y descuentos para llegar al regalo.

Para los comercios, eso también tiene un costo. Las promociones permiten vender y mover mercadería, pero obligan en muchos casos a resignar parte de la rentabilidad.

El Día del Niño dejó así un alivio puntual para algunos negocios, pero no consiguió modificar una tendencia que viene preocupando a las pymes: hay consumo, aunque cada peso se piensa mucho más antes de llegar al mostrador.

Los números para recordar

-2,5% ventas frente a 2025

$45.892 gasto promedio

81,2% de comercios hizo promociones

-4,8% vendieron las jugueterías

41,7% vendió menos de lo esperado

9,1% dijo que la fecha fue clave para el mes

Fuente: Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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