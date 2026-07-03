3 de julio de 2026

San Bernardo será sede de un encuentro de mini handball con la participación de escuelas locales

19 minutos atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Maxi Sposaro, profesor y director de la Escuela Municipal de Handball, anunció la realización de un encuentro de categorías mini e infantiles el próximo 6 de julio en el Polideportivo de San Bernardo.

El evento marcará el regreso de este tipo de jornadas recreativas para los más chicos y contará con la participación de la Escuela Municipal de San Bernardo, la Escuela Primaria N° 5 de Santa Teresita y otras escuelas del ámbito municipal. Se prevé la asistencia de casi 80 niños y niñas.

Dale play:

Compartir

Más historias

acevedo

Abel Acevedo inauguró su muestra de pinturas «Demasiado humano» en lo de Juan & Emi

2 horas atrás 0
app La Costa

La Costa App: la guía digital que reúne comercios, servicios, promociones y noticias del distrito

5 horas atrás 0
Messi

Silvio Duca analizó el partido de la Selección Argentina frente a Cabo Verde en Radio Noticias

5 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *