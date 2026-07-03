San Bernardo será sede de un encuentro de mini handball con la participación de escuelas locales

En diálogo con Radio Noticias, Maxi Sposaro, profesor y director de la Escuela Municipal de Handball, anunció la realización de un encuentro de categorías mini e infantiles el próximo 6 de julio en el Polideportivo de San Bernardo.

El evento marcará el regreso de este tipo de jornadas recreativas para los más chicos y contará con la participación de la Escuela Municipal de San Bernardo, la Escuela Primaria N° 5 de Santa Teresita y otras escuelas del ámbito municipal. Se prevé la asistencia de casi 80 niños y niñas.

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