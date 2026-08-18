«Mujeres en Ronda», un espacio comunitario de encuentro y contención en San Bernardo

En diálogo con Radio Noticias, Sabrina González, integrante de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa de Zona Sur, presentó la iniciativa «Mujeres en Ronda».

El proyecto surgió como una previa al 3° Encuentro de Mujeres y Diversidades de La Costa, tras detectar en reuniones previas situaciones de angustia, soledad, conflictos vinculares o dificultades socioeconómicas.

El espacio busca ser una reunión comunitaria para compartir experiencias, acompañarse y fortalecer vínculos en la comunidad. Los detalles:

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