19 de agosto de 2026

«Mujeres en Ronda», un espacio comunitario de encuentro y contención en San Bernardo

17 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Sabrina González, integrante de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Playa de Zona Sur, presentó la iniciativa «Mujeres en Ronda».

El proyecto surgió como una previa al 3° Encuentro de Mujeres y Diversidades de La Costa, tras detectar en reuniones previas situaciones de angustia, soledad, conflictos vinculares o dificultades socioeconómicas.

El espacio busca ser una reunión comunitaria para compartir experiencias, acompañarse y fortalecer vínculos en la comunidad. Los detalles:

Compartir

Más historias

juan y edea

Facturas de luz: EDEA suspende los cortes y el Municipio acompañará los reclamos

19 minutos atrás 0
newcom

El equipo de Newcom de Mar de Ajó celebra su primer año en constante crecimiento

2 horas atrás 0
milei

Encuestas y Economía | Fuerte caída en la percepción económica y alto endeudamiento para cubrir gastos básicos

18 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *