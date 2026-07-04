Lanzaron un bono colaboración para la 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo. Conocé el valor, los premios y cómo participar.

La tradicional celebración que cada diciembre inaugura la temporada de verano en el Partido de La Costa puso en marcha una campaña solidaria para reunir fondos. El bono tiene un valor de $5.000 y sorteará importantes premios.

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia, uno de los eventos más tradicionales y convocantes del Partido de La Costa, comenzó oficialmente los preparativos para su 42° edición con el lanzamiento de un bono colaboración destinado a recaudar fondos para la organización de la celebración.

La fiesta se realizará los días 18, 19 y 20 de diciembre en la Plaza de la Familia de San Bernardo, donde cada año miles de vecinos y turistas participan de espectáculos, actividades culturales y propuestas para toda la familia, marcando el inicio de la temporada de verano en la localidad.

El bono tiene un valor de 5.000 pesos y permitirá participar de un sorteo que se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, en vivo, a través de la cuenta oficial de Instagram @fiestadelsolylafamilia.

Los premios del bono colaboración

Quienes adquieran el bono participarán por los siguientes premios:

📺 Primer premio: Smart TV de 32 pulgadas.

Smart TV de 32 pulgadas. 👕 Segundo premio: Camiseta oficial de la Selección Argentina.

Camiseta oficial de la Selección Argentina. 🧀 Tercer premio: Picada completa con cerveza.

Picada completa con cerveza. 🔥 Cuarto premio: Parrilla con atizador.

Parrilla con atizador. 🥃 Quinto premio: Fernet más dos gaseosas Coca-Cola.

Fernet más dos gaseosas Coca-Cola. 🍺 Sexto premio: Cuatro latas de Blue Demon.

Cómo colaborar con la Fiesta Nacional del Sol y la Familia

Desde la Comisión Organizadora informaron que quienes deseen adquirir un bono colaboración pueden comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia.

Además, agradecieron el acompañamiento permanente de vecinos, comercios, instituciones y colaboradores, destacando que cada aporte contribuye a hacer posible una nueva edición de una de las fiestas populares más importantes de la costa bonaerense.

La 42° Fiesta Nacional del Sol y la Familia volverá a convertir a San Bernardo en uno de los principales escenarios del inicio de la temporada turística, consolidando un evento que año tras año reúne a la comunidad local y a visitantes de distintos puntos del país.

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