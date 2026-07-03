Abel Acevedo inauguró su muestra de pinturas «Demasiado humano» en lo de Juan & Emi

El artista plástico Abel Acevedo dialogó con Radio Noticias tras la inauguración de su muestra «Demasiado humano» en el espacio cultural «Lo de Juan & Emi», ubicado en Santa Teresita (Calle 31 N° 737).

Acevedo detalló que la exhibición reúne obras de gran formato correspondientes a un período expresionista de su trayectoria, caracterizado por el uso intenso del color y las líneas gruesas, situadas entre fines del siglo XX y principios del XXI. Durante la entrevista, el artista reflexionó sobre la importancia de generar espacios de arte popular que acerquen al espectador a una imagen estática en plena era digital, invitando a la comunidad a despojarse de prejuicios teóricos y conectar con la pintura a través de la libre percepción y la memoria emotiva.

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