18 de agosto de 2026

Encuestas y Economía | Fuerte caída en la percepción económica y alto endeudamiento para cubrir gastos básicos

8 minutos atrás 0

Un relevamiento nacional realizado por la consultora Xentrix refleja un marcado deterioro en la situación económica de los hogares y una creciente desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con el informe, el 66% de los encuestados agota sus ingresos antes o al llegar al día 20 del mes, mientras que el 61,9% debió tomar alguna deuda o crédito en los últimos seis meses para afrontar gastos cotidianos y el pago de servicios públicos.

En el ámbito político, aunque la desaprobación presidencial alcanza el 58,8%, la encuesta remarca que el descontento social todavía no se traduce en la consolidación de un liderazgo opositor claro con vistas al 2027, manteniendo un escenario de marcada polarización.

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