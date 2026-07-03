La Costa Atlántica registró nieve y aguanieve por la ola polar. El frío seguirá este viernes y se esperan bajas temperaturas el fin de semana.

La Costa Atlántica bonaerense atravesó una de esas jornadas que quedan en la memoria. Durante la madrugada y la mañana del jueves se registraron copos de nieve, aguanieve y sectores teñidos de blanco en distintos puntos de la región, especialmente en Mar del Plata, Sierra de los Padres, Batán y Miramar.

El fenómeno se dio en medio de una intensa ola polar que viene dejando temperaturas bajo cero, heladas y sensaciones térmicas muy bajas en buena parte de la provincia de Buenos Aires.

Según publicó La Capital de Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por temperaturas extremas y para este viernes se espera una jornada todavía más fría, con una mínima estimada de 3 grados bajo cero en Mar del Plata.

La postal más llamativa se dio en Sierra de los Padres, donde parques, autos y techos amanecieron cubiertos por una fina capa blanca. También se registraron chaparrones de aguanieve en sectores de Mar del Plata, aunque con menor acumulación por la humedad del suelo.

¿Sigue el frío este viernes?

Sí. El frío continuará durante este viernes y la región seguirá bajo los efectos de la masa de aire polar. La recomendación es evitar la exposición prolongada al aire libre, calefaccionar los ambientes de forma segura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Qué se espera para el fin de semana

Para el fin de semana se espera que las temperaturas sigan muy bajas, aunque con una leve mejora progresiva durante las tardes. De todos modos, las mañanas continuarán frías y con probabilidad de heladas en distintos sectores de la región.

La ola polar dejó una imagen poco común junto al mar y volvió a recordar que el invierno en la Costa también puede sorprender con postales más propias del sur que de las playas bonaerenses.

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