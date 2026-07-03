Mundial 2026 | El análisis del presente de la Selección y la expectativa que se vive en Miami

En diálogo con Radio Noticias, el periodista costero radicado en Miami, Ariel Fontana, aportó su mirada sobre el desarrollo del Mundial de Fútbol y cómo se palpita el certamen desde los Estados Unidos.

En una charla especial para el aire de la radio, Fontana describió el ambiente que rodea la competencia y las repercusiones del desempeño del conjunto nacional, aportando la perspectiva de la comunidad argentina que reside en una de las sedes clave de la Copa del Mundo.

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