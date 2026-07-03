3 de julio de 2026

En el Día del Locutor, Periodistas Autoconvocados destacó el compromiso de quienes sostienen la radio local

23 segundos atrás 0

Periodistas Autoconvocados de La Costa saludó a los locutores en su día y destacó su compromiso con la comunicación local.

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En el marco del Día del Locutor, Periodistas Autoconvocados de La Costa difundió un comunicado para reconocer el trabajo de quienes, desde los estudios de radio, acompañan diariamente a la comunidad con información, compañía y servicio.

La entidad puso en valor el rol de los locutores y las locutoras locales, destacando que su tarea trasciende la lectura de noticias o la conducción de programas y constituye una pieza fundamental para fortalecer el vínculo entre los medios de comunicación y los vecinos.

En el mensaje, el colectivo de periodistas también hizo referencia al contexto que atraviesa el sector, marcado por dificultades económicas, condiciones laborales cada vez más complejas y, en muchos casos, por la falta de reconocimiento profesional.

«Los locutores y las locutoras continúan siendo una pieza fundamental para garantizar el derecho a la información y fortalecer el vínculo entre los medios de comunicación y la comunidad», señalaron en el comunicado.

Además, remarcaron que la voz de la radio sigue siendo un elemento central en la vida cotidiana de las localidades del Partido de La Costa, acompañando, informando y dando espacio a la realidad de cada comunidad.

Finalmente, Periodistas Autoconvocados de La Costa expresó su reconocimiento a quienes continúan ejerciendo la profesión con compromiso y vocación.

«En esta fecha, expresamos nuestro respeto y agradecimiento a quienes, a pesar de las adversidades, siguen apostando al crecimiento y la defensa de la comunicación local», concluye el mensaje.

El saludo se suma a las distintas expresiones de reconocimiento que cada 3 de julio destacan el trabajo de los locutores argentinos, profesionales que con su voz acompañan la información, la cultura y el entretenimiento en todo el país.

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