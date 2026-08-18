Turismo con bolsillo austero | Viajó más gente este fin de semana largo, pero el consumo cayó un 13%

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se movilizaron 1.074.171 personas en todo el país. La cifra representa un incremento del 24,2% en cantidad de viajeros en comparación con 2023. Sin embargo, el comportamiento del consumo reflejó mayor cautela: la estadía promedio cayó a 2 días (un 13% menos) y el gasto diario por turista fue de $114.464, lo que significa una baja real del 13,2%.

El balance de CAME confirmó la tendencia de 2026 hacia escapadas breves, decisiones de último momento y un turismo de cercanía. Los mejores desempeños se registraron en la Patagonia impulsados por la nieve y eventos como la Fiesta de la Nieve en Bariloche, el Norte con ocupaciones destacadas en Jujuy y Santiago del Estero, y destinos con celebraciones temáticas como Villa Gesell y su ChocoGesell. Con este período, en lo que va del año ya se realizaron siete fines de semana largos, acumulando más de 11,4 millones de turistas y un impacto económico superior a los $3,08 billones.

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