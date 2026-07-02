3 de julio de 2026

La Lucila del Mar | El Grupo Scout del Pinar convoca a sumarse a sus actividades comunitarias

12 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, Adriana Ferraro, jefa del Grupo Scout del Pinar de La Lucila del Mar, realizó una abierta convocatoria a niños, jóvenes y familias que deseen incorporarse a la institución.

Ferraro detalló que los encuentros se llevan a cabo al aire libre en el predio de Fomento San Bernardo, donde se proponen dinámicas basadas en la vida en la naturaleza, el compañerismo y el aprendizaje de valores fundamentales para el desarrollo personal y el servicio a la comunidad.

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