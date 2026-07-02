La detención de un delincuente en Pinamar reabre el debate sobre la necesidad de políticas regionales de seguridad entre municipios vecinos.

Hay noticias que, leídas rápidamente, parecen contar solamente un hecho policial.

Pero, vistas con un poco más de detenimiento, terminan diciendo mucho más.

Eso ocurrió esta semana cuando la Municipalidad de General Madariaga decidió difundir oficialmente la detención de un delincuente en Pinamar, acusado de haber cometido varios robos en territorio madariaguense. Que sea el propio Estado quien destaque un procedimiento realizado fuera de su jurisdicción no es un dato menor: refleja que la inseguridad dejó de ser un problema exclusivamente local para convertirse en un desafío regional.

La noticia es importante por el resultado de la investigación y el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad. Pero también porque deja en evidencia una realidad que los vecinos conocen desde hace tiempo: los delincuentes no entienden de límites municipales.

Quien roba en Madariaga puede escapar hacia Pinamar, Villa Gesell o el Partido de La Costa en cuestión de minutos. Las rutas conectan ciudades, el turismo genera una circulación permanente y el delito también aprovecha esa dinámica. Sin embargo, muchas veces las respuestas políticas siguen pensándose desde fronteras administrativas que, en la práctica, resultan cada vez más difusas.

La publicación oficial de la Municipalidad de Madariaga parece reconocer justamente esa realidad. Más allá del lugar donde se concretó la detención, el mensaje pone el foco en un objetivo común: llevar tranquilidad a los vecinos y mostrar que la coordinación entre distintos organismos puede dar resultados.

Ese quizás sea uno de los grandes desafíos que enfrenta la dirigencia política de toda la región.

La seguridad es, probablemente, uno de los temas que más influye en la agenda pública y también uno de los que mayor impacto tiene en cada proceso electoral. Allí aparece una tensión permanente: construir políticas sostenidas de prevención, investigación y coordinación regional, o limitarse a utilizar cada hecho policial para alimentar discursos que terminan favoreciendo posiciones partidarias.

La experiencia demuestra que ninguna ciudad puede resolver sola un problema que se mueve con tanta facilidad entre distritos vecinos.

Por eso, además de la actuación policial, la detención conocida esta semana deja otra enseñanza: la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, fuerzas de seguridad, fiscalías y el Poder Judicial para construir estrategias compartidas frente a un fenómeno que hace tiempo dejó de respetar los límites del mapa.

Quizás la discusión de fondo ya no sea quién comunica primero una detención o qué intendente capitaliza políticamente un procedimiento exitoso.

La verdadera pregunta es si la política será capaz de construir respuestas regionales para problemas regionales o si seguirá administrando la inseguridad como un tema de campaña, cuando los vecinos hace rato esperan algo mucho más simple: soluciones.

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