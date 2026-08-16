17 de agosto de 2026

Fuerte advertencia de ADDUC | «Estamos pagando el costo de la energía a precios internacionales»

2 días atrás 0

En comunicación con Radio Noticias, el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, cargó duramente contra el esquema tarifario del servicio eléctrico en el país.

El especialista remarcó que los usuarios argentinos están abonando el costo de la energía a valores de mercado internacional, un nivel desproporcionado e incompatible con la realidad del salario y el nivel de ingresos locales.

Los detalles:

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