Mar del Plata registra 45% de reservas y espera turistas espontáneos. En La Costa, los hoteleros también aguardan decisiones sobre la hora.

Mar del Plata registra un 45% de reservas hoteleras y apuesta a los visitantes espontáneos. En el Partido de La Costa, los hoteleros también esperan que el movimiento crezca sobre la hora.

El fin de semana largo encuentra a los principales destinos de la Costa Atlántica con reservas moderadas y una expectativa puesta en los turistas que deciden viajar a último momento.

En Mar del Plata, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica informó que las reservas alcanzaban un promedio del 45% entre las distintas categorías de alojamiento. El sector confía en que el número pueda crecer con visitantes espontáneos y turismo de cercanía.

La situación sirve como referencia para mirar qué ocurre en el Partido de La Costa, donde la hotelería también enfrenta un escenario en el que las reservas anticipadas dejaron de explicar por sí solas cómo terminará funcionando un fin de semana.

El hotelero de la zona sur Carlos Roux describió para Radio Noticias Web una realidad atravesada por consultas y decisiones que se producen cada vez más cerca de la fecha del viaje.

Ese comportamiento obliga al sector a esperar prácticamente hasta último momento para tener una dimensión más precisa de la ocupación.

Viajes más pensados y decisiones sobre la hora

Mar del Plata muestra el mismo fenómeno. Los operadores consultados por La Capital explicaron que muchos visitantes verifican primero el clima, los precios y la disponibilidad antes de resolver el viaje. Incluso el movimiento de alquileres temporarios era definido como “tranquilo”.

Detrás de esa conducta aparece una cuestión económica. Desde el sector turístico marplatense reconocieron que la pérdida de poder adquisitivo está afectando directamente las escapadas, especialmente después de unas vacaciones de invierno muy próximas en el calendario.

Para destinos como Mar del Plata y el Partido de La Costa, el fin de semana largo vuelve así a funcionar como un termómetro del turismo fuera de temporada.

La foto previa puede mostrar reservas por debajo de lo esperado, pero la verdadera ocupación recién comenzará a conocerse con la llegada de quienes arman el bolso, miran el pronóstico y deciden viajar prácticamente sobre la hora.

Compartir