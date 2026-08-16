La Costa invita a instituciones educativas a visitar durante agosto el Palacio Municipal y descubrir la historia y el patrimonio del distrito.

La Costa invita a las escuelas a descubrir la historia del distrito

Durante agosto, instituciones educativas podrán realizar visitas al Palacio Municipal de Mar del Tuyú para conocer y valorar el patrimonio y la identidad costera.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de La Costa lanzó una invitación destinada a las instituciones educativas del distrito para participar de “Descubrí nuestra historia”, una propuesta que busca acercar a estudiantes a la historia y el patrimonio local.

La actividad se desarrolla durante todo agosto e incluye visitas al Palacio Municipal, ubicado en Costanera 800 de Mar del Tuyú. La iniciativa propone conocer parte de la historia del Partido de La Costa y fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la identidad local.

Las visitas requieren reserva previa y cuentan con dos franjas horarias: los martes y jueves, de 10.00 a 12.00, y los miércoles y viernes, de 13.00 a 15.00.

Las instituciones interesadas pueden coordinar su visita comunicándose al 2246 55-6182 o mediante el correo informado por Turismo: turismolacosta@gmail.com.

La propuesta forma parte de las actividades de “Viva la Historia – Valor Histórico” y ofrece una oportunidad diferente para que alumnos y docentes conozcan el patrimonio del distrito desde uno de sus edificios institucionales.

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