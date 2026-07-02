2 de julio de 2026

Folclore MDA impulsa nuevas peñas bailables en La Costa

1 hora atrás 0

Cristina, integrante de Folclore MDA, dialogó con Radio Noticias sobre las peñas bailables que el grupo organiza en el Partido de La Costa.

La propuesta busca reunir a vecinos y visitantes para disfrutar de la música y las danzas tradicionales en un ambiente familiar, promoviendo las raíces culturales argentinas y el encuentro comunitario. Las jornadas incluyen música en vivo y un amplio repertorio de danzas folclóricas para bailar y compartir.

La organizadora destacó:

Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y nos queremos diferenciar, lo nuestro es una peña bailable de folclore.

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