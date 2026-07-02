Alfajores Esturión lanzó una promoción por la Semana de la Dulzura con un 10% de descuento en compras desde media docena.

La Semana de la Dulzura ya comenzó y una de las fábricas más tradicionales del Partido de La Costa decidió celebrarla con una promoción pensada para quienes eligen compartir un clásico bien costero.

Alfajores Esturión, con elaboración artesanal y una historia que acompaña a vecinos y turistas desde hace décadas, lanzó la campaña «Esturionate», invitando a disfrutar de la semana más dulce del año con un beneficio especial.

La propuesta consiste en un 10% de descuento en compras iguales o superiores al valor de media docena de alfajores tradicionales, una promoción que estará vigente del 1 al 7 de julio y que no es acumulable con otras ofertas.

Desde la firma acompañaron la iniciativa con un mensaje que apela a esos pequeños gestos que caracterizan a esta celebración.

«Te esperamos para seguir compartiendo esos pequeños momentos que hacen bien», expresaron a través de sus redes sociales.

La promoción puede aprovecharse en el local ubicado sobre Chiozza 2206, en San Bernardo, donde vecinos y visitantes podrán acceder al descuento durante toda la semana.

La Semana de la Dulzura, que cada año se celebra entre el 1 y el 7 de julio, se convirtió en una tradición en Argentina bajo el clásico lema «una golosina por un beso». Con el paso del tiempo, la propuesta fue creciendo y hoy también es aprovechada por comercios, chocolaterías, panaderías y fábricas regionales para ofrecer promociones especiales.

En el Partido de La Costa, donde los alfajores forman parte de la identidad gastronómica local, iniciativas como la de Esturión buscan combinar una tradición nacional con uno de los productos más representativos del distrito.

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