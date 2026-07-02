Nico Bron desde USA | Alta expectativa en Miami en la previa de Argentina ante Cabo Verde

En una nueva salida al aire para Radio Noticias, el periodista Nico Bron continuó con su cobertura mundialista directamente desde Miami, palpitando el trascendental choque de 16avos de final que la Selección Argentina disputará mañana a las 19:00 (hora de nuestro país) frente a Cabo Verde.

En su informe, Bron describió el particular ambiente de la exclusiva zona costera donde se aloja, señalando que los residentes evitan las playas a pesar del excelente clima reinante.

Asimismo, remarcó la enorme expectativa que se vive en las calles, donde la marea de hinchas argentinos —tanto aquellos que viajaron especialmente desde el país como la populosa comunidad local que reside en los Estados Unidos— ya palpita el inicio de las fases de eliminación directa.

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