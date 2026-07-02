Beneficios en tasas para vecinos y comerciantes

La Municipalidad de La Costa dispuso distintos beneficios para contribuyentes que tengan deuda en tasas generales o necesiten regularizar la situación de su comercio.

Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de julio y buscan ofrecer alternativas concretas para acompañar a vecinos, vecinas y comerciantes en el pago y regularización de tasas municipales.

REGULARIZACIÓN DE TASAS GENERALES

Para quienes registren deuda en tasas generales hasta el 31 de diciembre de 2025, el Municipio decidió ofrecer un esquema de descuentos sobre los intereses de la deuda.

De esta manera, con el pago de la tasa 2026 y quienes a su vez cancelen la totalidad de la deuda en un pago podrán acceder a un 75% de descuento en intereses. También se contemplan alternativas de pago en cuotas: en tres cuotas, con un 50% de descuento en intereses; y en seis cuotas, con un 30% de descuento en intereses.

A su vez, si la deuda corresponde a cuotas de 2026, se aplicará un 50% de descuento sobre los intereses.

BENEFICIOS PARA COMERCIOS

Los comercios que tengan deuda también podrán regularizar su situación hasta el 31 de julio. En estos casos, al ponerse al día, la multa queda sin efecto.

Además, se aplican los mismos beneficios sobre intereses: 75% de descuento para el pago en una sola vez, 50% de descuento para la cancelación en tres cuotas y 30% de descuento para quienes opten por hacerlo en seis cuotas.

A su vez, si la deuda corresponde a cuotas de 2026, también se aplicará un 50% de descuento sobre los intereses.

Comunicación con Elizabeth Betch, Secretaria Municipal de Recursos Públicos del Partido de La Costa. Dale play:

TRÁMITES Y VÍAS DE CONTACTO

El pago puede realizarse a través del Portal de Trámites de la Municipalidad de La Costa, ingresando en: lacosta.gob.ar/tasas. Ante cualquier duda o consulta, los contribuyentes también pueden comunicarse por WhatsApp al 2246-501000.

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