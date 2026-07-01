La Costa y la Provincia ejecutarán 46 obras en escuelas del distrito y gestionan otros 10 proyectos para mejorar la infraestructura educativa.

La Municipalidad de La Costa y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pusieron en marcha un plan de infraestructura que contempla 46 intervenciones en establecimientos educativos del distrito. Además, se gestionan otros 10 proyectos de mayor envergadura para continuar mejorando las condiciones edilicias de las escuelas.

Mientras la obra pública atraviesa un escenario complejo a nivel nacional, la Municipalidad de La Costa y el Gobierno bonaerense continúan desarrollando un programa de obras destinado a mejorar la infraestructura de las escuelas del distrito.

El plan incluye 46 intervenciones que estarán a cargo del Municipio y abarcan tareas de mantenimiento, refacción y mejoras edilicias en establecimientos de distintas localidades del Partido de La Costa.

Los trabajos contemplan impermeabilización de cubiertas, reparación de filtraciones, mejoras en instalaciones eléctricas y sanitarias, construcción de espacios semicubiertos, colocación de aberturas, trabajos de pintura, reparación de revoques y adecuación de desagües, entre otras acciones orientadas a brindar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

También proyectan nuevas obras

En paralelo, el Consejo Escolar del Partido de La Costa presentó ante la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 10 nuevos proyectos que requieren obras de mayor magnitud, principalmente ampliaciones y mejoras estructurales.

Según se informó, estas iniciativas surgieron del trabajo conjunto entre el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y las autoridades educativas, que realizaron un relevamiento para establecer las prioridades en cada establecimiento.

Escuelas de distintas localidades

Las obras alcanzarán instituciones educativas de San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Mar de Ajó y otras localidades del distrito, en el marco de una planificación que busca dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo es sostener la inversión en infraestructura escolar y garantizar espacios seguros y adecuados para estudiantes, docentes y auxiliares, al tiempo que este tipo de trabajos también generan movimiento para empresas y trabajadores locales vinculados al sector de la construcción.

Con este programa, el distrito busca continuar fortaleciendo la educación pública mediante mejoras edilicias que acompañen el crecimiento de la matrícula y las necesidades de cada establecimiento.

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