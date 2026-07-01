Pescadores artesanales de La Costa se movilizan a Mar del Plata por el Día del Cooperativismo
Néstor Cardone, referente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Partido de La Costa (Apepa), dialogó sobre la convocatoria del Movimiento Productivo 25 de Mayo para este 5 de julio en Mar del Plata.
En la entrevista, Cardone reclamó un apoyo real y absoluto a las cooperativas genuinas y alertó sobre la crítica situación de los medianos productores debido al aumento de costos (como el combustible), la competencia de la importación y la falta de respuestas políticas concretas.
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