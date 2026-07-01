1 de julio de 2026

Pescadores artesanales de La Costa se movilizan a Mar del Plata por el Día del Cooperativismo

1 hora atrás 0

Néstor Cardone, referente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Partido de La Costa (Apepa), dialogó sobre la convocatoria del Movimiento Productivo 25 de Mayo para este 5 de julio en Mar del Plata.

En la entrevista, Cardone reclamó un apoyo real y absoluto a las cooperativas genuinas y alertó sobre la crítica situación de los medianos productores debido al aumento de costos (como el combustible), la competencia de la importación y la falta de respuestas políticas concretas.

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