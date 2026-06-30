Un estudio de Zentrix Consultora revela cómo llega Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Tiene mejor imagen que Adorni, pero deberá enfrentar el principal reclamo de los argentinos: la economía.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete marcó uno de los cambios políticos más importantes del Gobierno de Javier Milei. Su desembarco no solo reconfiguró el equilibrio entre La Libertad Avanza y el PRO, sino que también comenzó a mover el tablero político bonaerense, donde varios dirigentes ya leen el nuevo escenario pensando en las elecciones de 2027.

Pero, ¿con qué imagen llega Santilli a su nuevo cargo?

Un informe elaborado por Zentrix Consultora, correspondiente al Monitor de Opinión Pública (MOP) de mayo, muestra un panorama con luces y sombras.

Una ventaja sobre Adorni

El primer dato juega a favor del flamante jefe de Gabinete.

Aunque su balance general todavía presenta un 50,6% de imagen negativa, el estudio muestra que parte de un piso mucho mejor que el de su antecesor, Manuel Adorni, quien registraba un 73,6% de imagen negativa.

Además, Santilli mantiene un respaldo muy sólido entre quienes acompañan al Gobierno nacional: 8 de cada 10 votantes de La Libertad Avanza tienen una imagen positiva de él.

El informe también destaca otro dato político interesante: Santilli logra mejores niveles de aceptación entre los mayores de 60 años, un segmento donde Javier Milei suele encontrar mayores dificultades. Esa complementariedad podría transformarse en uno de sus principales activos dentro del gabinete.

La grieta sigue intacta

Pero no todo son buenas noticias.

La encuesta refleja que Santilli continúa siendo una figura profundamente atravesada por la polarización política.

Entre quienes votan a la oposición, 8 de cada 10 tienen una imagen negativa del dirigente del PRO, mientras que su aceptación también disminuye entre los sectores de menores ingresos y los menores de 40 años.

En otras palabras, su llegada fortalece al oficialismo, pero no parece modificar —al menos por ahora— la percepción de quienes ya se encuentran del otro lado de la grieta.

El desafío no será político… será económico

Más allá de las encuestas, el informe deja una conclusión que probablemente sea la más importante para la nueva etapa.

La principal preocupación de los argentinos sigue siendo el bolsillo.

Entre los votantes del oficialismo aparecen como prioridades la deuda pública, la corrupción y la continuidad del rumbo económico.

Sin embargo, entre quienes no apoyan al Gobierno la agenda cambia completamente: la incertidumbre económica, los salarios y la pérdida del poder adquisitivo encabezan la lista de preocupaciones.

Incluso entre quienes respaldan a Milei, el estudio muestra que más de la mitad asegura que sus ingresos no alcanzan para llegar cómodamente a fin de mes, mientras que la posibilidad de ahorrar sigue siendo muy baja.

Una designación que también repercute en la provincia

La llegada de Santilli no solo tiene impacto en la Casa Rosada.

En la provincia de Buenos Aires, distintos sectores del PRO comenzaron a reacomodar sus estrategias a partir del nuevo protagonismo del exvicejefe de Gobierno porteño.

En el Partido de La Costa, por ejemplo, varios dirigentes ya observan con atención este movimiento. Referentes como Matías Porta, identificado políticamente con Santilli, aparecen entre quienes podrían fortalecerse dentro del nuevo esquema de cara a la reorganización del espacio opositor y al proceso electoral de 2027.

La gestión será la verdadera encuesta

Las mediciones muestran que Santilli llega con una ventaja política respecto de quien ocupaba el cargo.

Sin embargo, esa ventaja tendrá una prueba inmediata.

La sociedad parece dispuesta a acompañar mientras la economía muestre señales concretas de mejora.

Porque, más allá de las diferencias políticas, el estudio deja una coincidencia que atraviesa a oficialistas y opositores.

La verdadera encuesta sigue estando en el bolsillo de los argentinos.

Compartir