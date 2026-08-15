15 de agosto de 2026

La chocolatería costera «La Fille des Chocolats» presente en la 30ª ChocoGesell

4 horas atrás 0

En diálogo con Radio Noticias, la chocolatiera Cynthia, titular de La Fille des Chocolats, brindó detalles sobre la participación de productores del Partido de La Costa en la 30ª edición de la Chocogesell, que se llevará a cabo este fin de semana en el Bosque Fundacional de Villa Gesell.

Para esta ocasión, la marca presentará elaboraciones especiales temáticas por el Día del Niño inspiradas en Toy Story, así como creaciones gourmet innovadoras elaboradas con insumos botánicos locales.

Dale play:

Compartir

Más historias

finde largo

Fin de semana largo: reservas moderadas y expectativa por los turistas de último momento

21 minutos atrás 0
Clyfema

CLYFEMA no atenderá al público el lunes 17 de agosto

49 minutos atrás 0
atlantis

Fiesta y baile en Nueva Atlantis | Show en vivo, buffet y karaoke a beneficio

17 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *