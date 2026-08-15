La chocolatería costera «La Fille des Chocolats» presente en la 30ª ChocoGesell

En diálogo con Radio Noticias, la chocolatiera Cynthia, titular de La Fille des Chocolats, brindó detalles sobre la participación de productores del Partido de La Costa en la 30ª edición de la Chocogesell, que se llevará a cabo este fin de semana en el Bosque Fundacional de Villa Gesell.

Para esta ocasión, la marca presentará elaboraciones especiales temáticas por el Día del Niño inspiradas en Toy Story, así como creaciones gourmet innovadoras elaboradas con insumos botánicos locales.

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