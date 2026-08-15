CLYFEMA no atenderá al público el lunes 17 de agosto. Habrá guardias de electricidad y obras sanitarias y pagos electrónicos activos.

La Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó (CLYFEMA) informó que el próximo lunes 17 de agosto sus oficinas permanecerán cerradas con motivo del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Durante la jornada funcionará un servicio de guardia para electricidad y obras sanitarias, mientras que los medios de pago electrónicos continuarán operando normalmente.

La atención presencial se retomará el martes 18 de agosto, en el horario habitual de 7.30 a 14.30, en la sede de Avenida Libertador 569 de Mar de Ajó.

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