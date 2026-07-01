La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia anunció que deja la organización del Fan Fest por cuestiones económicas. AF Calcos y Alto Eventos continuarán con la propuesta.

La Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia de San Bernardo informó que ya no forma parte de la organización del Fan Fest que se desarrolla en la Plaza de la Familia para acompañar los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la decisión responde a una cuestión económica, ya que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar los costos que implica el alquiler de la pantalla gigante y la realización de las próximas jornadas.

Desde la comisión agradecieron especialmente a los comerciantes y colaboradores que hicieron posible la realización de los dos primeros encuentros, permitiendo que cientos de vecinos pudieran compartir el aliento a la Selección en un espacio público.

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los comerciantes y colaboradores que hicieron posible, con su apoyo, el alquiler de la pantalla gigante para que todos pudiéramos disfrutar juntos de los dos primeros encuentros de la Selección Argentina», señalaron.

Pese a este cambio, desde la organización llevaron tranquilidad a la comunidad y confirmaron que el Fan Fest continuará realizándose, aunque desde ahora estará a cargo de AF Calcos y Alto Eventos, que asumirán la organización de los próximos encuentros.

Finalmente, la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia pidió disculpas a quienes acompañaron la iniciativa y agradeció el respaldo recibido durante las primeras jornadas.

«Agradecemos profundamente el apoyo recibido y el entusiasmo de todos los vecinos que hicieron del Fan Fest un espacio de encuentro y celebración», concluye el comunicado.

La propuesta, que reunió a una importante cantidad de familias y vecinos durante las primeras presentaciones de Argentina, continuará ofreciendo un espacio para vivir los próximos partidos de la Selección en comunidad.

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