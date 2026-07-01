El Partido de La Costa celebra hoy su 48° aniversario. Repasamos por qué fue creado, cómo nació el distrito y el saludo publicado por la Municipalidad.

Este 1° de julio, el Partido de La Costa celebra el 48° aniversario de su creación, una fecha que marcó el nacimiento del distrito más joven del litoral bonaerense y el inicio de una nueva etapa para las localidades que hasta entonces dependían del Partido de General Lavalle.

Con motivo del aniversario, la Municipalidad de La Costa compartió un mensaje en sus redes sociales bajo el lema «Nuestro lugar en el mundo», acompañado por imágenes que reflejan distintos paisajes y momentos cotidianos del distrito, invitando a celebrar un nuevo año de historia costera.

¿Por qué se creó el Partido de La Costa?

El Partido de La Costa fue creado el 1° de julio de 1978, durante el gobierno de facto encabezado por Jorge Rafael Videla, mediante la división del entonces Partido de General Lavalle.

La decisión respondió al crecimiento demográfico, urbano y turístico que experimentaban las localidades balnearias de la región, que reclamaban una administración propia para atender las necesidades de una comunidad en constante expansión.

Desde entonces, el nuevo municipio comenzó a construir su identidad institucional, integrando localidades como San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva Atlantis y Costa Azul, entre otras.

Un distrito que creció junto al turismo

A lo largo de estas casi cinco décadas, el Partido de La Costa consolidó su perfil como uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, con una economía fuertemente vinculada a la actividad comercial, los servicios y el turismo.

Sin embargo, también fue construyendo una identidad propia que trasciende la temporada de verano, impulsando el desarrollo educativo, deportivo, cultural y productivo de una comunidad que hoy supera ampliamente los cien mil habitantes permanentes.

Una fecha para celebrar la identidad costera

Cada aniversario representa una oportunidad para recordar el camino recorrido, reconocer el trabajo de generaciones de vecinos y renovar el compromiso con el desarrollo del distrito.

A 48 años de su creación, el Partido de La Costa continúa escribiendo su historia, con nuevos desafíos, pero también con el mismo espíritu que impulsó a quienes soñaron con un municipio propio frente al mar.

Compartir