Solidaridad internacional | Dos bomberos de Las Toninas viajaron a Venezuela con sus perros de rescate

En diálogo con Radio Noticias, Rodrigo Mellera, bombero voluntario de Santa Teresita, brindó detalles del orgullo que significa para la institución la convocatoria de dos efectivos pertenecientes al destacamento de Las Toninas para una misión de asistencia en Venezuela.

Se trata del oficial inspector Gustavo Díez, quien viajó junto a su perra Anica, y del oficial ayudante Ezequiel Rodríguez, acompañado por Katia.

Mellera explicó que los binomios cuentan con certificaciones del Ministerio de Seguridad tanto a nivel nacional como internacional tras años de un entrenamiento muy exhaustivo.

Respecto a las especialidades de los animales, detalló que uno de los canes está adiestrado para la búsqueda de personas vivas, mientras que el otro se especializa en la detección de restos humanos. Finalmente, remarcó la enorme complejidad logística detrás del viaje, la cual requiere que los animales estén chipeados y con su documentación rigurosamente al día, además de las vacunas y pasaportes correspondientes para los guías.

Los detalles:

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