Cáritas San Bernardo concretó una importante entrega de abrigo al hospital de Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, Patricia Fernández, flamante vicepresidenta de la comisión de Cáritas San Bernardo, detalló la primera acción solidaria llevada a cabo por la nueva gestión de la entidad a solo 10 días de haber asumido. A partir de una asamblea convocada por el padre Maxi, la institución inició una etapa de renovación y mayor articulación comunitaria.

Esta primera entrega consistió en mantitas para cunas, saquitos y pecheras para recién nacidos, confeccionados en talleres de tejido de la parroquia con lanas donadas.

Asimismo, Cáritas sumó frazadas destinadas a las camas de internación, las cuales fueron recibidas en el nosocomio por Ariana y la doctora Laura Peralta. Fernández destacó que buscan ir más allá del ropero comunitario tradicional, proyectando talleres con salida laboral, espacios de contención para adolescentes y asistencia directa en los hogares, por lo que hicieron un llamado a la comunidad solicitando voluntarios, profesionales que donen sus horas y la colaboración de hoteles locales con colchones, camas, toallas o acolchados.

Los detalles:

Compartir