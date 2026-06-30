¿Por qué hay paro docente este martes en la provincia de Buenos Aires?

Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro para este martes 30 de junio en reclamo de una recomposición salarial y la reapertura de paritarias.

Este martes 30 de junio habrá paro docente en la provincia de Buenos Aires, una medida de fuerza que también alcanzará a Mar del Plata y otros distritos bonaerenses, por lo que podría afectar el normal dictado de clases en escuelas públicas.

La convocatoria fue realizada por los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, que reclaman una urgente recomposición salarial y la reapertura de la negociación paritaria con el Gobierno provincial. Además, los sindicatos denunciaron situaciones de violencia en el ámbito educativo y exigieron respuestas concretas para mejorar las condiciones laborales.

El paro se desarrollará durante toda la jornada del martes y forma parte de un plan de lucha impulsado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que considera insuficientes las respuestas obtenidas hasta el momento en las negociaciones salariales.

¿Qué puede pasar en el Partido de La Costa?

Aunque hasta el cierre de esta edición no se conocían comunicados específicos de las representaciones gremiales del Partido de La Costa, al tratarse de una medida de fuerza de alcance provincial se espera que el paro tenga un alto nivel de acatamiento en las escuelas públicas del distrito.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el impacto podrá variar entre los distintos establecimientos educativos, por lo que se recomienda a las familias mantenerse informadas a través de cada institución sobre el normal desarrollo de las actividades.

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