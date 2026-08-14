Vecinos de La Costa reclamaron por las tarifas de luz. Este viernes habrá una mesa técnica con Municipio y HCD para analizar cada caso.

Tras las protestas frente a EDEA, representantes de los vecinos fueron recibidos por concejales y autoridades municipales. Este viernes comenzará una mesa técnica para analizar los reclamos y avanzar caso por caso.

El reclamo por el fuerte aumento de las facturas de electricidad llegó al Honorable Concejo Deliberante y al Ejecutivo municipal del Partido de La Costa, luego de las jornadas de protesta realizadas frente a las oficinas de EDEA.

En las últimas horas, los manifestantes fueron recibidos por concejales y por el presidente del HCD, Ezequiel Caruso, en un encuentro en el que quedó planteada una cuestión central: el reclamo de los vecinos no estaba dirigido contra el intendente ni contra la Municipalidad, sino que buscaba que ambas instituciones acompañaran el pedido ante quienes tienen competencia sobre las tarifas y el servicio eléctrico.

Caruso sostuvo que tanto el Concejo Deliberante como el Ejecutivo municipal entienden el reclamo y están dispuestos a acompañarlo.

«El reclamo no es contra el intendente ni contra la Municipalidad. Los vecinos vinieron a pedir que el intendente y el HCD los acompañemos para poder peticionar», explicó el concejal.

En ese sentido, señaló que el planteo será tomado como punto de partida para comenzar a trabajar en conjunto desde este viernes.

Una mesa técnica para analizar cada caso

La propuesta es conformar una mesa de trabajo con equipos técnicos, en la que participen representantes municipales y de los vecinos.

El objetivo inicial será reunir información, analizar las situaciones planteadas y determinar qué herramientas existen para cada usuario. La intención es evitar que todos los casos sean tratados de la misma manera, teniendo en cuenta que en las facturas intervienen distintas variables.

Desde el Municipio también remarcaron que existen procedimientos administrativos que deben cumplirse antes de avanzar con determinados reclamos.

La titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (OMIC), Cristina Abdala, explicó que el trabajo comenzará este viernes y que será necesario estudiar cada situación.

«Hay muchas variables para analizar y procedimientos formales que cumplir. A partir de ahí vamos a revisar y acompañar a los vecinos caso por caso», señaló Abdala.

De esta manera, la discusión deja de estar solamente en la calle y comienza a transitar también por los canales institucionales.

¿Quién define el precio de la luz?

Uno de los puntos que se busca aclarar es que EDEA no define por sí sola el monto final de las facturas.

El precio mayorista de la energía y la política de subsidios corresponden al Gobierno nacional, mientras que la distribución eléctrica en territorio bonaerense está regulada por la Provincia.

A esto se suman el consumo de cada usuario, la categoría tarifaria, los subsidios correspondientes, los cargos de distribución y los impuestos, entre otros componentes.

Por eso, desde el Municipio plantean que antes de avanzar sobre soluciones generales será necesario conocer qué ocurre en cada factura y en cada situación familiar.

El reclamo también incluye a vecinos que aseguran haber quedado sin suministro por falta de pago y a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Esos casos serán parte del análisis que comenzará este viernes.

La mesa de trabajo tendrá entonces un primer objetivo concreto: ordenar los reclamos, revisar la documentación y determinar qué puede resolverse desde el ámbito municipal y qué gestiones deberán realizarse ante organismos provinciales o nacionales.

Para los vecinos, el paso siguiente será comprobar si esta instancia permite transformar el reclamo en respuestas concretas.

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