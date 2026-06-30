El sábado 4 de julio se realizará en la Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte una jornada solidaria para confeccionar frazadas y prendas de abrigo destinadas a quienes más lo necesitan.

Con la llegada de las bajas temperaturas, vecinos de Mar de Ajó Norte impulsan una propuesta solidaria que busca transformar ropa y telas en prendas de abrigo para personas que las necesiten.

La Primera Jornada Solidaria «Abriendo caminos, vamos a coser comunidad» se realizará el próximo sábado 4 de julio, de 9.00 a 12.00, en la Sociedad de Fomento Mar de Ajó Norte.

Durante la actividad, los participantes confeccionarán frazadas, gorros, cuellos, guantes y orejeras, reutilizando materiales textiles y promoviendo el trabajo comunitario.

Los organizadores invitan a sumarse con máquinas de coser, telas de abrigo, recortes de tela de 20×20 centímetros, hilos, alargues eléctricos y, sobre todo, ganas de colaborar.

La iniciativa busca combinar el reciclado con la solidaridad, generando un espacio de encuentro donde cada aporte ayudará a brindar abrigo durante el invierno.

Quienes sepan coser, quieran aprender o simplemente deseen colaborar, podrán acercarse y ser parte de esta primera jornada que apuesta a demostrar que la comunidad también se construye con pequeños gestos solidarios.

Compartir